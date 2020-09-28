Ferrari построила уникальное купе в стиле гоночных моделей 60-х

Ferrari представила новый уникальный суперкар. Его уникальность заключается не в характеристиках или возможностях, а в объеме выпуска: модель Ferrari Omologata выпущена в одном-единственном экземпляре

Omologata — это переднемоторное купе с V12 под капотом. Новинка базируется на Ferrari 812 Superfast. Несмотря на общее сходство форм и пропорций, от серийной модели этому купе достались только два элемента экстерьера: фары и лобовое стекло. Все алюминиевые панели кузова новые, причем их изготавливали вручную — выстукиванием на болванах.

В салоне оригинального не так много. На некоторые металлические элементы нанесено покрытие в стиле порошковой краски с грубой шагренью. Обычно такой эффект можно наблюдать на металлических входных дверях или других сугубо утилитарных предметах, а не в интерьере уникальной Ferrari. Но он был выбран неслучайно: элементы с таким покрытием использовались в гоночных автомобилях 50-х и 60-х годов. Именно им (в частности, Ferrari 250 LM и 250 GTO) пытается подражать новый суперкар.

Компания из Маранелло ничего не говорит о технической стороне Omologata. Вероятно, она аналогична Ferrari 812 Superfast, то есть использует тот же 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 800 л.с., 7-ступенчатый «робот» и задний привод. Автомобиль способен разгоняться с 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды, максимальная скорость составляет 340 км/ч.