Ferrari представила новый 296 GT3

Компания из Маранелло представила новую гоночный спорткар под названием Ferrari 296 GT3. Преимущество новинки - высокий показатель прижимной силы

Последний достигается за счёт установки нового аэродинамического обвеса, который выполнен из углепластика. Любопытный факт - машина не сертифицирована для использования на дорогах общего пользования - только гоночный трек.

Под капотом, к слову, располагается 400-сильный турбомотор V6. В качестве коробки передач используется 6-ступенчатый «робот» с одним сцеплением. Отметим, что данный узел разработали специально для модели 296 GT3.