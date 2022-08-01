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1 авг 2022

Ferrari представила новый 296 GT3

Ferrari представила новый 296 GT3
Автор фото: фирма-производитель

Компания из Маранелло представила новую гоночный спорткар под названием Ferrari 296 GT3. Преимущество новинки - высокий показатель прижимной силы

Последний достигается за счёт установки нового аэродинамического обвеса, который выполнен из углепластика. Любопытный факт -  машина не сертифицирована для использования на дорогах общего пользования - только гоночный трек.

Под капотом, к слову, располагается 400-сильный турбомотор V6. В качестве коробки передач используется 6-ступенчатый «робот» с одним сцеплением. Отметим, что данный узел разработали специально для модели 296 GT3.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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