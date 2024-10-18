Ferrari представила новый флагманский гиперкар F80

Итальянская марка Ferrari представила гиперкар F80, который станет новым флагманом линейки бренда. Это гибрид с 1200-сильной установкой, что делает его самым мощным дорожным Ferrari в истории

Автомобиль получил 3,0-литровый битурбированный V6 мощностью 900 л.с. и 850 Нм крутящего момента, а также три электромотора, два из которых установлены спереди, а последний интегрирован в КПП. Суммарная мощность составляет 1200 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. До первой “сотни” F80 разгоняется за 2,15 с., до 200 км/ч - 5,75 с. Максимальная скорость - 350 км/ч.

В основе конструкции лежит углепластиковый монокок с алюминиевыми подрамниками. Двухрычажная подвеска и амортизаторы были частично напечатаны на 3D-принтере. Длина суперкара - 4840 мм., колесная база - 2665 мм., а весит модель всего 1525 кг.

В плане дизайна чувствуются нотки классики, благодаря квадратным кузовным элементам. Передняя часть выполнена в стилистике 12Cilindri. Внутри два посадочных места, но весь комфорт достался водителю. Даже в компании отметили, что такая компоновка соответствует 1+. Всего планируется создать 799 экземпляров Ferrari F80. Старт производства намечен на 2025 год.

