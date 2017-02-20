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20 фев 2017

Ferrari продемонстрировала самый быстрый автомобиль в своей линейке

Ferrari продемонстрировала самый быстрый автомобиль в своей линейке
Автор фото: неткаршоу.ком

Итальянская компания Ferrari поделилась подробностями новинки, которая призвана заменить в глобальном модельном ряду автопроизводителя спорткар F12berlinetta.

За несколько недель до официальной презентации, которая состоится в рамках Международного автосалона в Женеве, итальянский автопроизводитель рассекретил будущего преемника F12berlinetta – спорткар 812 Superfast. Как отмечают в компании, он является самой быстрой модификацией не только в семействе F12, но и во всем модельном ряду Ferrari.

Под капотом новинки установлен 6,5-литровый бензиновый V12 мощностью 760 л.с. (718 Нм). При этом, максимальной мощности такой двигатель способен достигнуть при 8,5 тысячах об/мин, а максимального крутящего момента – при 7 тысячах об/мин. Как утверждают официальные представители Ferrari, новый спорткар с этим агрегатом способен с места набрать первые 100 км/ч всего за 2,9 секунды, при максимальной скорости в 340 км/ч.

Для сравнения, F12berlinetta комплектуется 6,2-литровым «атмосферником» с отдачей 740 л.с. (690 Нм) и разгоняется до первой «сотни» за 3,1 секунды. Максимальная же скорость у обоих автомобилей одинаковая.

Как полагают некоторые эксперты, 812 Superfast станет последним автомобилем, в конструкции которого будет применяться этот V12.

Кроме того, спортивное итальянское купе будет оснащаться системой заднего привода, полностью светодиодной оптикой, переработанной системой контроля боковых скольжений Side Slip Control, электроусилителем руля и аэродинамическим обвесом.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Autonews, Мотор

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