Ferrari проведет презентацию своего первого кроссовера уже в сентябре

У итальянского SUV – очень сложная судьба. Его разработка началась достаточно давно – в 2003 году почти сразу после премьеры Porsche Cayenne . К сожалению, судьба распорядилась так, что на какое-то время проект оказался заморожен, однако руководство марки «сдуло с него пыль» на фоне успеха других игроков – Lamborghini urus , Bentley Bentayga и.т.д.

Итак, итальянский концерн наконец-то раскрыл сроки презентации кроссовера Purosangue- середина сентября. Технические характеристики Purosangue при этом пока не названы, хотя компания подтвердила, что оснастит кроссовер безнаддувным V12. Вероятнее всего, имеется в виду новая версия культового двигателя, которую в Маранелло анонсировали в мае нынешнего года.