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16 июн 2022

Ferrari проведет презентацию своего первого кроссовера уже в сентябре

Ferrari проведет презентацию своего первого кроссовера уже в сентябре
Автор фото: фирма-производитель
У итальянского SUV – очень сложная судьба. Его разработка началась достаточно давно – в 2003 году почти сразу после премьеры Porsche Cayenne. К сожалению, судьба распорядилась так, что на какое-то время проект оказался заморожен, однако руководство марки «сдуло с него пыль» на фоне успеха других игроков – Lamborghini urus, Bentley Bentayga и.т.д.
Итак, итальянский концерн наконец-то раскрыл сроки презентации кроссовера Purosangue- середина сентября. Технические характеристики Purosangue при этом пока не названы, хотя компания подтвердила, что оснастит кроссовер безнаддувным V12. Вероятнее всего, имеется в виду новая версия культового двигателя, которую в Маранелло анонсировали в мае нынешнего года. 
 
Любопытно, но на новинку будет приходиться лишь двадцать процентов от всех продаж Ferrari. Cамое главное – наращивать объемы руководство марки не планируют, в отличие от Lamborghini, которая сделала кроссовер Urus флагманом продаж.  

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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