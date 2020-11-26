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26 ноя 2020

Ferrari рассекретила гоночный суперкар с 700-сильным мотором

Ferrari рассекретила гоночный суперкар с 700-сильным мотором
Автор фото: фирма-производитель

Трековый суперкар Ferrari 488 GT Modificata получил 3,9-литровый бензиновый твин-турбо мотор V8, кузов из углепластика и тормозные механизмы Brembo

Компания Ferrari представила специальную версию суперкара Ferrari 488, которая предназначается исключительно для езды по треку. Как сообщает Carscoops, двухдверка получила приставку в названии GT Modificata, а приобрести ее смогут только члены клуба Ferrari Competizioni GT.

Кузов новинки практически полностью сделан из углепластика. Машина получила стальной каркас безопасности и кресла-ковши с шеститочечными ремнями безопасности. Водителю доступны камера заднего вида, датчики давления в шинах, особый измерительный комплекс V-Box и телеметрия Bosch. Суперкар комплектуется 3,9-литровым бензиновым твин-турбо мотором V8. Мощность агрегата составляет 700 лошадиных сил. При желании клиенты могут заказать коробку передач с разными пере¬даточными числами.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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