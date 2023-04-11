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11 апр 2023

Ferrari разрабатывает нового электронного ассистента

Ferrari разрабатывает нового электронного ассистента
Автор фото: фирма-производитель

Спорткар, безусловно, отличается от обычного автомобиля и для управления им, в идеале, требуются профессиональные навыки. Можно оттачивать мастерство в специальных учреждениях, а можно и довериться инновационным технологиям

Собственно, итальянский автопроизводитель в скором времени представит «цифрового автомобильного инструктора», который будет вшит в бортовые системы спорткаров. Электроника будет определять оптимальную траекторию движения, точки ускорения и торможения на базе оперативной информации от бортовых датчиков.

Все сигналы будут основаны на наборе специальных цветных индикаторов, которые расположат по боковым сторонам лобового стекла. Патент предполагает и тактильную связь: рулевое колесо или кресло будут вибрировать с той стороны, в которую нужно довернуть руль.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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