Ужесточающиеся требования по экологичности и экономичности заставляют автопроизводителей все чаще прибегать к турбонаддуву: такие двигатели в рамках сертификационных тестов, показывают более «красивые» результаты, чем атмосферные

Однако, глава концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которому принадлежит Ferrari, Серджио Маркионне заявил, что топовые двигатели V12 останутся атмосферными. «Я говорил с руководителем программы развития двигателей, он сказал, что было бы безумием оснастить двигатель V12 турбонаддувом, — сказал Маркионне в интервью журналу Autocar. — Проще говоря, нет, не будет турбированного V12, он получит гибридные технологии. Для вашего понимания — мы не ставим перед собой двух задач одновременно, мы действительно хотим улучшить результаты на трассе».

Нынешнее поколение двигателей Ferrari V12 удовлетворяет требованиям Евро 6. Но в 2021 году в силу вступают более жесткие требования. Именно тогда итальянский производитель суперкаров и намерен прибегнуть к гибридизации своих силовых установок.