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4 мар 2021

Ferrari вывела на тесты новый спорткар

Ferrari вывела на тесты новый спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль станет преемником легендарной модели LaFerrari. Ждать новинку стоит к следующему году, однако, посмотреть на машину можно уже сейчас!

За это стоит поблагодарить  шпионов из британского издания Auto Express.  Впрочем, что то определенное сказать о внешности машины очень сложно. Просто на снимках изображен  мул. Поясним так называют машины, которые скрывают свою новую начинку под кузовом какой-нибудь старой модели. В нашем случае - это Ferrari La Ferrari.

Но не внешность главное в новом автомобиле. На наш взгляд, в спорткарах вообще внешность не главное. Весь их смысл в силовой установке.  Здесь  будет установлен супер-гибрид, который создан на основе семилитрового мотора V12.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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