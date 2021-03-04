Ferrari вывела на тесты новый спорткар

Автомобиль станет преемником легендарной модели LaFerrari. Ждать новинку стоит к следующему году, однако, посмотреть на машину можно уже сейчас!

За это стоит поблагодарить шпионов из британского издания Auto Express. Впрочем, что то определенное сказать о внешности машины очень сложно. Просто на снимках изображен мул. Поясним так называют машины, которые скрывают свою новую начинку под кузовом какой-нибудь старой модели. В нашем случае - это Ferrari La Ferrari.

Но не внешность главное в новом автомобиле. На наш взгляд, в спорткарах вообще внешность не главное. Весь их смысл в силовой установке. Здесь будет установлен супер-гибрид, который создан на основе семилитрового мотора V12.