Ferrari возвращается в Ле-Ман

После пятидесятилетнего перерыва «красная конница» снова готова покорять гоночные вершины

Да, последнее яркое событие для Ferrari на просторах треков Ле-Мана произошло в 1969 году, когда итальянцы заняли весь подиум. Правда, после уже взлетать не удавалось, и в 1973 году Ferrari полностью свернула гоночную программу в данном дивизионе. Однако, как выяснилось, прошлые заслуги бередят кровь и производитель захотел покорить Ле-Ман снова.

2023 и LMH – в недавнем анонсе содержалась лишь эта информация. Хорошо, что компания не оставила всех наедине с символами, а постаралась внести разъяснения. Итак, числа – это год, когда Ferrari вернется в спорт. Буквенная аббревиатура – это название нового класса гоночных прототипов, которые и будут выступать в гонках.