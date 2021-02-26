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26 фев 2021

Ferrari возвращается в Ле-Ман

Ferrari возвращается в Ле-Ман

После пятидесятилетнего перерыва «красная конница» снова готова покорять гоночные вершины

Да, последнее яркое событие для Ferrari на просторах треков Ле-Мана произошло в 1969 году, когда итальянцы заняли весь подиум.  Правда, после уже взлетать не удавалось, и в 1973 году Ferrari полностью свернула гоночную программу в данном дивизионе. Однако, как выяснилось, прошлые заслуги  бередят кровь и производитель захотел покорить Ле-Ман снова.

2023 и LMH – в недавнем анонсе содержалась лишь эта информация. Хорошо, что компания не оставила всех наедине с символами, а постаралась внести разъяснения. Итак, числа – это год, когда Ferrari вернется в спорт. Буквенная аббревиатура – это название нового класса гоночных прототипов, которые и будут выступать в гонках.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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