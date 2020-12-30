Ferrari займется освоением кроссоверов

Оказывается «итальянская конница» собирается выпустить не один, а целых три кроссовера, и два из них будут полноценными электрокарами

Однако, больше всего информации имеется о текущей разработке – кроссовере Purosangue. Он будет гибридом. Предполагается, что машина получит 4-литровый двигатель V8 и электромотор – силовая установка будет обладать общей мощностью в 700 лошадиных сил. Поговаривают, что у кроссовера будет и заряженная версия с двигателем V12.

Что касается внешности, то автомобиль будет напоминать шутинг-брейки наподобие GTC4Lusso, но получит пять дверей. К слову, задние двери будут «суицидальными», то есть, будут открываться против хода движения, как на автомобилях Rolls-Royce.