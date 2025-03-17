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17 мар 2025

Ferrari запатентовала двигатель V12 с овальными поршнями

Ferrari запатентовала двигатель V12 с овальными поршнями
Автор фото: European Patent Office

Стало известно, что компания Ferrari запатентовала конструкцию нового двигателя V12. Самое примечательно, что вместо цилиндров привычной круглой формы в нем будут использоваться овальные

Подобную идею уже пыталась реализовать компания Honda в 80-х годах для линейки спортивных автомобилей. Но на патентных рисунках можно заметить, что конструкция двигателя Ferrari будет иная: длинная сторона поршня расположена перпендикулярно коленчатому валу. Это позволит уменьшить габариты мотора и сделать его более удобным для использования в среднемоторных и переднемоторных компоновках. Кроме этого, для двигателя была разработана новая система шатунов. Эта конструкция похожа на технологию Nissan для двигателей с изменяемой степенью сжатия.

Однако есть и трудности. Honda ранее сталкивалась с проблемами неправильной геометрии поршневых колец, что приводило к быстрому износу. Инженеры Ferrari постарались создать максимально правильные пропорции поршня, что теоретически может повысить срок службы таких двигателей. 

При написании новости использовалась информация:
autoguide

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