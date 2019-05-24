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24 май 2019

Гибридный Ferrari получит сразу четыре мотора

Гибридный Ferrari получит сразу четыре мотора
Автор фото: фирма-производитель

Совсем скоро состоится премьера первого серийного гибридного автомобиля Ferrari и, по слухам, машина получит сразу 4 двигателя: бензиновый V8 и 3 электромотора.

По информации немекого издания Auto Motor und Sport новый Ferrari, действительно, получит четыре двигателя, причем каждый из них станет частью единой силовой установки, мощность которой составит тысячу лошадиных сил. 

Предполагается, что в основу гибридного агрегата ляжет 3,9-литровый бензиновый турбомотор от Ferrari F8 Tributo. Дополнят этот агрегат сразу 3 электродвигателя — пара будет установлена на передней оси, а ещё соединят с коробкой передач. Это позволит реализовать полный привод с возможностью регулирования тяги. В итоге с 0 до 100 км/ч новинка должна разгоняться за пару секунд.

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При написании новости использовалась информация:
Auto Motor und Sport

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