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9 ноя 2020

Глава Ferrari уверен, что бренд никогда не станет «электрическим»

Глава Ferrari уверен, что бренд никогда не станет «электрическим»

Луи Камильери сказал инвесторам, что при его жизни Ferrari вряд ли будет получать от электрокаров хотя бы половину прибыли

Итальянский производитель Ferrari, выпускающий спортивные машины и гоночные болиды, вряд ли когда-либо полностью перейдет на электрические автомобили. Такое мнение главы компании Луи Камильери приводит портал Car Scoop.

По данным издания, Камильери скептически высказался об «электрическом» будущем Ferrari во время созвона с инвесторами. Он отметил, что не только не видит полного перехода к производству электромобилей, но и не думает, что Ferrari будет получать от этого хотя бы половину прибыли при его жизни.  Любопытно, что в декабре 2019 года Камильери рассказывал, что бренд точно не выпустит полностью электрический автомобиль как минимум до 2025 года. По его словам, электробатареи пока не достигли нужного уровня безопасности, и вместо перехода к электрокарам компания будет уделять внимание гибридам.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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