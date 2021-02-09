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9 фев 2021

Хочешь Ferrari – зима тебе поможет!

Хочешь Ferrari – зима тебе поможет!

Семейная пара из Литвы всю жизнь мечтала о Ferrari, которую позволить себе не могла. Все-таки несколько миллионов евро потратить – не поле перейти. Однако, внезапно на помощь пришел суровый литовский климат

Да, не только в России есть суровая зима. В Литве она если не такая же, то, как минимум, очень снежная. Собственно, снег здесь и сыграл главную роль. Его в один прекрасный день выпало очень много, и ребята решили не растрачивать блага природы даром.

В общем, они взяли и возвели из снега полноценную реплику Ferrari LaFerrari в масштабе 1:1.  Причем, создатели не просто слепили машину, но и покрасили ее в красный цвет (колеса, разумеется, в черный). Да, и, в целом, автомобиль отличается высоким уровнем детализации. 

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