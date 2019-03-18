Икона Ferrari

Итальянская марка выпустит современную версию легендарной модели 80-х. Речь идет о модели F40. Однако, в современном исполнении о былой славе автомобиля будет напоминать лишь дизайн

Осенью прошлого года Ferrari анонсировала новую линейку лимитированных моделей под названием Icona. Первенцами серии стали спидстеры Ferrari Monza SP1 и SP2, построенные на агрегатах купе Ferrari 812 Superfast. Сейчас инсайдеры говорят, что следующей «Иконой» может стать современный аналог культовой F40.

В техническом плане, в основу «новой» Ferrari F40 ляжет шасси серийного гибрида, который компания выпустит для конкуренции с McLaren Senna и Lamborghini Aventador SVJ. Этот суперкар получит гибридную силовую установку на базе V8 с отдачей около 1000 лошадиных сил. Интересно, что сам по себе автомобиль еще даже не представлен.

Напомним, что оригинальная Ferrari F40 стала последней моделью, созданной при жизни основателя фирмы Энцо Феррари. Она оснащалась 471-сильным турбированным двигателем 2.9 V8. С нуля до «сотни» F40 разгонялась за 4,7 секунды. Максимальная скорость составляла 321 километр в час.