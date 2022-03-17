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17 мар 2022

Из Ferrari 296 GTB сделают гоночный болид

Из Ferrari 296 GTB сделают гоночный болид
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ferrari показала эскизы купе 296 GT3- трекового спорткара, который должен стать наследником гоночной славы марки

296 GT3 станет идеологическим преемником моделей  488 GT3 и 488 GT3 Evo. Они, в свою очередь, являются  самыми успешными машинами в гоночной истории Ferrari. Именно на них было завоевано более сотни чемпионских титулов и более 430 побед в различных гоночных сериях. К сожалению, новинку можно увидеть лишь на эскизах и компьютерных моделях.

От штатного 296 GTB новинка будет отличаться воздухозаборниками на передних крыльях, а также особым гоночным обвесом с увеличенными сплиттером и спойлером. Что касается силовой установки, то точной информации здесь нет. Гражданский 296 GTB оснащается трехлитровым V6 с двойным турбонаддувом и выдает более шестисот лошадиных сил. Берлинетта (неофициальное название 296 GTB) разгоняется до первой «сотни» за 2,9 секунды, а её максимальная скорость составляет больше 330 километров в час.

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