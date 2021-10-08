Из Ferrari Testarossa сделали шикарный рестомод

Швейцарские тюнинг-мастера из фирмы Officine Fioravanti сделали рестомод из популярного спорткара восьмидесятых годов

Давайте для начала разберемся в понятии «рестомод». Этот тип тюнинга подразумевает глубокую доработку оригинальных агрегатов автомобиля или их замену при полном сохранении аутентичного внешнего вида. Собственно, в случае с Testarossa было перенастроено шасси, а штатный мотор V12 был форсирован на 125 лошадиных сил (до 510). Улучшение положительно сказалось на максимальной скорости, которая увеличилась до 324 километров в час. Машина также получила АБС, ESP, титановую выхлопную систему и электронно-управляемые амортизаторы.

Внешность же полностью соответствует оригиналу, даже сохранены такие исторические «фишки» вроде единственного бокового зеркала. Правда, салон все же решили слегка переработать – его перешили кожей болотного оттенка, а заодно установили современную мультимедийную систему.