Электрический Ferrari получит имитацию рева V8

В интернете появилось видео с дорожных испытаний первой полностью электрической модели компании Ferrari. Несмотря на то, что автомобиль приводится в движение электрической силовой установкой, он создает имитацию рева двигателя V8

Следует признать, что это не просто аудиозапись, а крайне убедительное подражание рева мотора. Не каждый прохожий догадался бы, в чем здесь секрет. Для более полной убедительности для тестового автомобиля даже подготовили псевдо-патрубки выхлопной системы. Напомним, что в компании ранее подтверждали, что их электрокар не будет молчать и получит уникальное звуковое сопровождение. В связи с этим можно предположить, что имитация работы ДВС будет доступна покупателям с начальной комплектации. Вероятно, появится и возможность для выключения саундтрека при необходимости.

Электрический Ferrari должен дебютировать в 2025 году. По некоторым данным, стоимость экземпляра будет начинаться от 500 000 евро. Сборку модели наладят на новом заводе Ferrari в Маранелло, который введут в эксплуатацию в ближайшее время. Отмечается, что новое производственное предприятие позволит увеличить объем выпускаемых автомобилей Ferrari до 20 000 машин в год.