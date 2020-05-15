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15 май 2020

Электрокар Ferrari станет «пионером новых технологий»

Электрокар Ferrari станет «пионером новых технологий»

Итальянская марка готовит электрический суперкар, который будет отличаться от конкурентов

Электрокар Ferrari появится в продаже не раньше 2025 года. Согласно патентным документам, компания работает над созданием двухместного полноприводного суперкара с четырьмя независимыми электромоторами – по одному на каждом колесе. Подобная схема позволит непрерывно корректировать крутящий момент и при необходимости активировать систему рекуперации кинетической энергии.

В конце прошлого года генеральный директор Ferrari Луи Камиллери рассказал о проблемах, с которыми столкнулась компания в процессе работы над электрокаром. Тогда он сообщил, что инженеров итальянского бренда категорически не устраивал «существующий уровень развития технологий». В частности, речь шла о скорости зарядки аккумуляторов и внушительном запасе хода.  В интервью изданию Autocar директор итальянского автопроизводителя Энрико Галлиера заявил, что Ferrari «выпустит электромобиль не потому, что это уже сделали остальные, а чтобы предложить рынку что-то новое».

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