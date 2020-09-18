Кабриолет Ferrari Portofino обновился и стал мощнее

Компания Ferrari в ходе онлайн-мероприятия представила кабриолет Portofino M – обновлённую версию Portofino, которая получила свежий дизайн и прибавку к мощности

Главное техническое обновление кроется в 3,9-литровом турбомоторе V8, мощность которого была повышена на 20 лошадиных сил по сравнению с предшественником и теперь составляет 620 сил. Выхлопную систему оснастили фильтром твёрдых частиц, приведя автомобиль в соответствие с экологическим стандартом Euro-6.

Трансмиссию тоже обновили: на смену семидиапазонному «роботу» Portofino пришёл восьмиступенчатый с двумя сцеплениями в масляной ванне и механической задней передачей. Время разгона кабриолета с места до первой «сотни» с обновлением уменьшилось с 3,5 до 3,45 секунды, а на разгон до 200 километров в час Portofino M тратит 9,8 секунды. Максимальная скорость осталась неизменной и составляет 320 километров в час.