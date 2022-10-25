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25 окт 2022

Когда Ferrari покажет свой новый гиперкар?

Когда Ferrari покажет свой новый гиперкар?

Производителям спорткаров не приходится придерживаться стандартной практики по ежегодному обновлению своих моделей. Все-таки, спортивный автомобиль - продукт более высокого класса, на разработку которого уходит гораздо больше времени, чем на создание массовой модели

Жизненный цикл спорткара в среднем составляет от 4 до 6 лет. За это время производитель успевает выпустить несколько модификаций (обычно с более мощными моторами), а по истечению срока - подготовить преемника.

В случае с Ferrari ожидать новинку стоит в 2024 году, если отталкиваться от даты недавней презентации кроссовера Purosangue. Собственно, о том, что новинку покажут через два года нам сообщают и европейские СМИ, ссылаясь на инсайдерские данные. Утверждается, что так называемые «мулы» для испытаний новых технологий шасси Ferrari уже вывела на дороги: тестовый процесс был запущен в июле нынешнего года. Полноценные прототипы компания начнёт строить в начале 2023 года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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