Кроссовер Ferrari: подробности

Технический директор Ferrari Майкл Лайтерс раскрыл новую порцию информации о первом кроссовере итальянской марки. Четырехместный Purosangue выйдет на рынок в 2022 году

Кроссовер Ferrari Purosangue, известный под внутренним индексом 175, станет одной из 15 моделей, запланированных к выпуску до 2023 года. В его основе — новая переднемоторная архитектура, на которой будет построено целое семейство автомобилей класса GT. Платформа предусматривает установку двигателей V6, V8 и V12, с возможностью использования гибридных силовых установок.

Несмотря на то, что кроссовер можно будет назвать вседорожником, концепция модели будет радикально отличаться от Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и даже Rolls-Royce Cullinan. «Думаю, нам удалось найти концепцию, которая, с одной стороны, похожа на кроссовер и привлечет соответствующую аудиторию, с другой — радикально отличает от того, что предлагают другие производители в этом сегменте», — говорит Майкл Лайтерс. Главным испытанием для инженеров он называет «создание более универсального и комфортного пространства с сохранением спортивного ДНК Ferrari».