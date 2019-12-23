Кроссовер Ferrari: подробности

Об архитектуре вседорожника рассказал главный инженер легендарного итальянского производителя

В беседе с AutoExpress главный инженер Ferrari Майкл Лейтерс подчеркнул, что итальянская компания будет параллельно развивать две архитектуры для моделей с передним и задним расположением двигателя. Первенцем модульной платформы для переднемоторных Ferrari, на которой будет спроектирован вседорожник, был суперкар Roma, представленный месяц назад.

Интересно, что новая «тележка» позволяет применять шести-, восьми - или двенадцатицилиндровые двигатели в сочетании с электромотором, однако инженеры Ferrari считают, что электрификация V12 неизменно приведёт к созданию большого и тяжёлого автомобиля, что негативно скажется на его динамических характеристиках. Поэтому наиболее вероятно, что вседорожник Purosangue выйдет на рынок с двигателем меньшего размера.