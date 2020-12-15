Кто станет главой Ferrari?

Генеральный директор легендарной «красной конницы», Луи Камильери, самолично отправил себя в отставку. Кому остается богатое наследство?

Нет, без пригляду хозяйство не осталось. Сейчас всем заправляет председатель совета директоров корпорации Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Джон Элканн, но это решение временное, и кого-то придется назначить. Как сообщает издание Carcoops, изначальных кандидатов было двое - Стефано Доменикали, который долгое время возглавлял заводскую команду Ferrari в Формуле-1, и Давиде Грассо, который сейчас является операционным директором Maserati.

То, что Ferrari возглавит Доменикали – маловероятно. Во-первых, он уже четыре года как возглавляет Lamborghini, а во-вторых, с 2021 года он также станет президентом и исполнительным директором всей Формулы 1. Грассо – тоже вряд ли. В Maserati он пришел всего год назад и ему есть над чем поработать – у марки за прошлый год наблюдается существенное падение продаж, а альянс FCA к 2022 году собирается, наоборот, нарастить их и вывести на рынок новые модели. Кроме того, Грассо входит в исполнительный совет группы FCA.

Есть и третий человек, на которого в СМИ делают большую ставку. Это небезызвестный Майк Мэнли – генеральный директор всего альянса FCA. До своего назначения он успешно показал себя в управлении маркой Jeep, да и FCA под его руководством расцветает настолько, что его сравнивают с легендарным предшественником - Серджио Маркионне. Интересно, что и Ferrari сама по себе является интересным активом, ибо управляется не альянсом, а семейной фирмой Джона Элканна (главы альянса) под названием Exor.