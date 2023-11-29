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29 ноя 2023

Легендарный Ferrari F40 будет искать нового владельца в следующем году

Легендарный Ferrari F40 будет искать нового владельца в следующем году

Американский аукционный дом Mecum выставит на торги уникальный экземпляр Ferrari F40 1992 года выпуска. Отмечается, что данный экземпляр сохранился в идеальном состоянии. Торги начнутся в начале следующего года

Всего итальянцы собрали 213 таких автомобилей для рынка США, 22 из которых были выпущены в 1992 году. Согласно описанию, данный экземпляр проехал 8688 миль (примерно 13 981 км), успев одержать победу на конкурсе элегантности в Пэббл-бич в августе 2021 года. Также автомобиль имеет сертификацию программы Ferrari Classiche. 

Под капотом - турбо V8 объемом 2,9 л. Мощность данного агрегата - 478 л.с. при 7000 об/мин. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Такой мотор позволяет F40 разгоняться до 100 км/ч всего за 4,1 секунды и достигать максимальной скорости более 320 км/ч.

Напомним, что Ferrari F40 был выпущен в 1987 году в честь 40-летнего юбилея компании, о чем и говорит название суперкара. F40 стал последней моделью, которая была создана при жизни основателя компании Энцо Феррари. Всего в мире было выпущено 1315 экземпляров. Сейчас F40, которые сохранились в идеальном состояни, оцениваются от 2 000 000 долларов.
 

При написании новости использовалась информация:
mecum

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