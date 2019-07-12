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12 июл 2019

Лист ожидания на эксклюзивные Ferrari растянулся на пять лет

Лист ожидания на эксклюзивные Ferrari растянулся на пять лет
Автор фото: фирма-производитель

Дабы заполучить себе уникальный спорткар, вы должны очень понравиться руководству марки

«Наши клиенты получают не только уникальный автомобиль, но еще и уникальный опыт взаимодействия с дизайнером в процессе работы над ним, — говорит Галлиера. — Это самая верхняя точка, которой Ferrari может достигнуть как автопроизводитель». При этом заказать постройку штучного суперкара могут только те, кто входит в список из 250 топовых клиентов. В год Ferrari выпускает не более двух-трех таких автомобилей, и лист ожидания уже растянулся на пять лет.

Последним one-off-проектом итальянцев стал трековый P80/С. Работа над автомобилем велась целых три года, так как заказчик хотел детально проработать не только внешность, но и инженерную составляющую. Купе построили на базе гоночного 488 GT3 (3.9 V8, 650 сил), фактически заново нарисовав новый кузов с элементами дизайна от культовых спортпрототипов Ferrari прошлого.

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