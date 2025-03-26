Льюис Хэмилтон хочет создать современный Ferrari F40

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил о желании разработать дорожный суперкар Ferrari, вдохновленный культовым F40. Гонщик уже придумал название для потенциальной модели — F44

В недавнем интервью Хэмилтон рассказал, что мечтает создать современный суперкар с механической коробкой передач, сохраняя дух оригинального F40, последней модели, одобренной Энцо Феррари перед его смертью в 1988 году. Напомним, что в 2018 году Ferrari уже показывала модель SP38, стилизованную под F40, но она была создана в единственном экземпляре для частного клиента.

Хотя в личной коллекции гонщика уже есть Ferrari 599 GTO и LaFerrari, культового F40 среди них пока нет. Тем не менее, его идея может получить поддержку. Ferrari сейчас рассматривает возможность выпуска возрожденной версии F40 в рамках эксклюзивной серии Icona. Предполагается, что новый суперкар может быть построен на платформе LaFerrari, но без гибридной силовой установки.