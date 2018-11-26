Наследие Ferrari продают за миллионы

К сожалению, это не автомобиль, а всего лишь книга, которая продается вместе с обычным двигателем V12. Ценник установлен на отметке в 22 500 фунтов стерлингов или 1,9 миллиона рублей

Книга носит название "Il Fascino Ferrari", что переводится как "Очарование Феррари". Фактически, это обычный артбук на 480 страниц с сотнями уникальных фотографий, рисунков и эскизов из архивов итальянской марки и частных коллекционеров. Казалось бы, нет ничего необычного, однако дьявол кроется в деталях.

Дело в том, что у книги есть два издания. Первое - Collector’s Edition выглядит обычной коллекционной книгой, пусть и относительно дорогой. Второе- Art Edition, вышло ограниченным тиражом в 250 экземпляров, и именно оно предлагается с уникальным чехлом и подставкой. В качестве подставки здесь используется ни что иное как двигатель V12, точнее его алюминиевая копия, выполненная в полном размере.

К слову, этому экземпляру не удалось переплюнуть самую дорогую "скрижаль" от Ferrari - The Official Ferrari Opus, которая представляет собой гигантскую книгу, весом в 37 килограммов и стоимостью в 38 400 евро (2,9 миллиона рублей). Правда, там нет никаких "высокохудожественных" подставок в виде моторов, просто логотип на обложке выложен тысячью редких бриллиантов.