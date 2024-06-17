Навигационная система Ferrari не пережила конкуренции с Apple и Google

Компания Ferrari полностью удалит собственную систему навигации на автомобилях. Итальянцы посчитали, что для водителей удобней пользоваться картами через Apple CarPlay или Android Auto

Это нововведение будет касаться не только новых Purosangue и 12Cilindri, но также и других моделей с функцией обновления операционной системы через интернет. По словам главного маркетолога марки Эмануэля Карандо, навигация, работающая через смартфон и передающая картинку на дисплей мультимедийной системы является “самой удобной и современной”. В связи с тем, что карты Apple и Google постоянно обновляются, водители зачастую предпочитают именно их, вместо встроенных карт в автомобиле.

Сегодня системы Apple CarPlay и Android Auto, можно сказать, являются обязательными функциями на современном автомобиле. Их функционал позволяет расширить возможности мультимедийной системы автомобиля благодаря персональному смартфону. Но не все автопроизводители поддерживают это. К примеру, в General Motors планируют полностью отказаться от Apple CarPlay и Android Auto в пользу собственных систем.