Названа дата премьеры нового гибрида Ferrari

Новинка расположится на вершине текущей линейки и «предложит покупателям изысканный дизайн в сочетании с динамикой суперкара».



Нынешний глава марки Луис Кэри Камиллери сообщил, что премьера нового автомобиля намечена на конец этого месяца. По его словам, это будет гибрид, который расположится выше модели 812 Superfast. Интересно, что новинка не станет заменой нынешнему флагману - модели 488, а будет полностью самостоятельным продуктом.



По слухам, новый суперкар оснастят бензоэлектрической силовой установкой на базе твин-турбо V6. Ее отдача составит 733 лошадиные силы и 1085 Нм крутящего момента (по другой информации, основой силовой установки станет 3.9 V8 от модели 488 Pista). Для сравнения: у 812 Superfast под капотом стоит 6,5-литровый атмосферный V12, выдающий 800 сил и 718 Нм момента. С нуля до «сотни» купе разгоняется за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час.