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28 сен 2021

Новые Ferrari создаст тот, кто рисовал Iphone и Ipad

Новые Ferrari создаст тот, кто рисовал Iphone и Ipad

В IT-сфере имя Джони Айва очень известно – рукам этого человека принадлежит весь дизайн «яблочных» планшетов и смартфонов. Он рисовал данную технику на протяжении почти тридцати лет! Но все меняется, и теперь Айв готов попробовать себя в новом качестве

Да, Джони Айв покинул Apple и основал собственную дизайнерскую студию под названием  LoveForm. Одним из первых клиентов конторы стала компания Ferrari! Компании уже заключили долгосрочный контракт, который подразумевает ««изучение проектов в сфере предметов роскоши» (официальная формулировка).

Подробности не разглашаются, но итальянский автопроизводитель заявил, что сотрудничество позволит объединить совершенство автомобилей итальянской марки с непревзойдённым опытом Айва и его команды, которая создавала вещи, меняющие мир. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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