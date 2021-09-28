Новые Ferrari создаст тот, кто рисовал Iphone и Ipad

В IT-сфере имя Джони Айва очень известно – рукам этого человека принадлежит весь дизайн «яблочных» планшетов и смартфонов. Он рисовал данную технику на протяжении почти тридцати лет! Но все меняется, и теперь Айв готов попробовать себя в новом качестве

Да, Джони Айв покинул Apple и основал собственную дизайнерскую студию под названием LoveForm. Одним из первых клиентов конторы стала компания Ferrari! Компании уже заключили долгосрочный контракт, который подразумевает ««изучение проектов в сфере предметов роскоши» (официальная формулировка).

Подробности не разглашаются, но итальянский автопроизводитель заявил, что сотрудничество позволит объединить совершенство автомобилей итальянской марки с непревзойдённым опытом Айва и его команды, которая создавала вещи, меняющие мир.