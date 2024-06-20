Первый электрический суперкар от Ferrari обойдется покупателям минимум в полмиллиона евро

Компания Ferrari пока не готова поделиться более подробной информацией о своей первой электрической модели, но по инсайдерской информации, ее стоимость будет от 500 000 евро

При этом такой ценник предназначен только для стандартной версии и вряд ли найдется много клиентов, которые захотят купить суперкар без дополнительных опций. В связи с этим окончательная стоимость дойдет до 600 000 или 700 000 евро, что приблизит модель по цене к гибридному SF90 Stradale.

Известно, что производство автомобиля наладят на новом заводе в Маранелло. Первую партию выпустят уже в 2025 году. Более того, новая площадка позволит увеличить производственные мощности компании почти на 50%. Судя по планам, итальянцы собираются выпускать до 20 000 автомобилей ежегодно.