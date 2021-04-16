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16 апр 2021

Первый электрокар Ferrari готовится к дебюту

Первый электрокар Ferrari готовится к дебюту
Автор фото: фирма-производитель

Глава компании заявил о скором появлении электромобиля. Первая электричка Ferrari увидит свет в 2025 году.

По некоторым данным, итальянская марка запатентовала дизайн и силовую установку автомобиля еще в январе этого года.  Она, к слову, будет состоять из двух электромоторов - по одному на каждой оси.  Интересно, что в Ferrari собираются применить необычную компоновку аккумуляторов - за спинками передних кресел. Причем батареи будут быстросъемными, что станет удачным решением для гоночных заездов.

Помимо электрокара к 2035 году у Ferrari появится еще несколько новинок. Причем сразу три будут представлены до конца текущего года. В то же время, нет никакой информации о кроссовере Purosangue, который обещали продемонстрировать еще в прошлом году. К слову, предполагалось, что именно он станет первым электромобилем марки

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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