Первый электрокар Ferrari готовится к дебюту

Глава компании заявил о скором появлении электромобиля. Первая электричка Ferrari увидит свет в 2025 году.

По некоторым данным, итальянская марка запатентовала дизайн и силовую установку автомобиля еще в январе этого года. Она, к слову, будет состоять из двух электромоторов - по одному на каждой оси. Интересно, что в Ferrari собираются применить необычную компоновку аккумуляторов - за спинками передних кресел. Причем батареи будут быстросъемными, что станет удачным решением для гоночных заездов.

Помимо электрокара к 2035 году у Ferrari появится еще несколько новинок. Причем сразу три будут представлены до конца текущего года. В то же время, нет никакой информации о кроссовере Purosangue, который обещали продемонстрировать еще в прошлом году. К слову, предполагалось, что именно он станет первым электромобилем марки