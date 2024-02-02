Автомобильный портал Motorpage
2 фев 2024

Практически новую LaFerrari продают за 3,95 миллиона евро

Практически новую LaFerrari продают за 3,95 миллиона евро

Компания RM Sotheby's выставила на продажу гиперкар Ferrari LaFerrari 2016 года выпуска. Автомобиль практически новый, ведь на нем проехали всего 14 км. Экземпляр оценили в 3,95 миллиона евро (примерно 385 миллионов рублей)

Всего с 2013 по 2016 год было выпущено 499 LaFerrari и каждый из них уникальный. Экземпляр, который выставлен на продажу, окрашен в жемчужно-белый цвет Bianco Avus. Также автомобиль отличается красными тормозными суппортами, красными ремнями безопасности и черными 20-дюймовыми колесными дисками. Несмотря на маленький пробег (самый маленький у LaFerrari во всем мире), отмечается, что машина регулярно обслуживалась и даже получила улучшенную аккумуляторную батарею.

Напомним, что данная модель является первым серийным гибридом компании. В основе силовой установки лежит огромный бензиновый турбомотор V12 объемом 6262 кубических сантиметра.  Мощность агрегата достигает 963 л.с. и 700 Нм крутящего момента. В паре с ДВС работает электрический мотор на 64 л. с.. Он стыкуется с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач и питается от литий-ионной батареи. Ожидается, что в этом году итальянцы покажут приемника LaFerrari, но вероятно, откажутся от V12 в пользу более компактных двигателей V6 или V8.

При написании новости использовалась информация:
rmsothebys

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ferrari 296 GT3

Ferrari 296 GT3 оценили в 1 660 000 рублей

25 декабря 2023
Ferrari F40

Легендарный Ferrari F40 будет искать нового владельца в следующем году

29 ноября 2023
Ferrari 250 GTO 330 LM 1962 года

Ferrari 250 GTO стал самым дорогим автомобилем в мире на открытом аукционе

14 ноября 2023
Ferrari 296 Challenge (2024)

Представлен Ferrari 296 Challenge

20 октября 2023
дебют Энцо Феррари

5 октября 1919 г. состоялся дебют Энцо Феррари в профессиональных гонках

05 октября 2023
Ferrari KC23 (2023)

Ferrari показала уникальный суперкар

12 июля 2023

 Новости Ferrari

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Emgrand - geely emgrand (2023) нелинейное уравнение Тест драйв
28 января 2024

Geely Emgrand
"Нелинейное уравнение"
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid - chery tiggo 8 pro hybrid (2023) вид спереди
Тест драйв
21 января 2024

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
"«Если больше, значит, лучше»"
Geely Monjaro - geely monjaro (2022) окно в европу
Тест драйв
14 января 2024

Geely Monjaro
"Окно в Европу"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 3 2 8