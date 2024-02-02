Практически новую LaFerrari продают за 3,95 миллиона евро

Компания RM Sotheby's выставила на продажу гиперкар Ferrari LaFerrari 2016 года выпуска. Автомобиль практически новый, ведь на нем проехали всего 14 км. Экземпляр оценили в 3,95 миллиона евро (примерно 385 миллионов рублей)

Всего с 2013 по 2016 год было выпущено 499 LaFerrari и каждый из них уникальный. Экземпляр, который выставлен на продажу, окрашен в жемчужно-белый цвет Bianco Avus. Также автомобиль отличается красными тормозными суппортами, красными ремнями безопасности и черными 20-дюймовыми колесными дисками. Несмотря на маленький пробег (самый маленький у LaFerrari во всем мире), отмечается, что машина регулярно обслуживалась и даже получила улучшенную аккумуляторную батарею.

Напомним, что данная модель является первым серийным гибридом компании. В основе силовой установки лежит огромный бензиновый турбомотор V12 объемом 6262 кубических сантиметра. Мощность агрегата достигает 963 л.с. и 700 Нм крутящего момента. В паре с ДВС работает электрический мотор на 64 л. с.. Он стыкуется с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач и питается от литий-ионной батареи. Ожидается, что в этом году итальянцы покажут приемника LaFerrari, но вероятно, откажутся от V12 в пользу более компактных двигателей V6 или V8.