Представлен Ferrari 296 Challenge

Итальянская компания Ferrari опубликовала изображения нового гоночного суперкара под названием 296 Challenge. Дебют автомобиля состоится в конце октября на треке Муджелло в рамках Finali Mondiali

Ferrari 296 Challenge разработан для участия в первую очередь в монокубке Ferrari Challenge Trofeo и фактически пришел на смену Ferrari 488 Challenge Evo. В основе конструкции автомобиля лежит дорожный купе 296 GTB, но двигатель V6 был позаимствован у 296 GT3. Несмотря на то, что у донора гибридная силовая установка, 296 Challenge не получил дополнительный электродвигатель, а довольствуется битурбированным 6-цилиндровым мотором объемом 3,0 л. Разработчики добились рекордной для двигателя мощности - 700 л.с. и 740 Нм крутящего момента. Помимо этого, выдающиеся показатели достигаются благодаря аэродинамическому обвесу. Утверждается, что на скорости в 250 км/ч создается прижимная сила, эквивалентная 870 кг.

Также следует отметить наличие новейшего адаптивного контроллера ABS Evo Track, который может более эффективно распределять тормозные усилия между задними колесами. Более того, автомобилю достались углерод-керамические тормозные диски CCM-R Plus и особые шины Pirelli с 19-дюймовыми дисками с центральным креплением.