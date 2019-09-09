Представлен Ferrari F8 Spider

Вопреки ожиданиям, открытая версия не уступает по динамическим характеристикам купе, а выглядит куда более броско своего собрата

С характеристик и начнем. Техническая начинка у родстера и купе одинаковая. В движение их приводит битурбированный двигатель V8 объемом 3,9 литра, который развивает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Мотор работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом». Не взирая на то, что кабриолет на 70 килограмм тяжелее купе, он тратит на разгон с нуля до «сотни» те же 2,9 секунды. Ограничитель скорости на обоих суперкарах срабатывает на 340 километрах в час.

Говорить о внешнем облике нет никакого смысла - перед нами обычный Ferrari F8, только без крыши. К слову, сама по себе она является двухсекционной и складной - поднять ее можно за 14 секунд.