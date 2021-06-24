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24 июн 2021

Представлен новый супергибрид Ferrari

Представлен новый супергибрид Ferrari
Автор фото: фирма-производитель

Знаменитый итальянский производитель суперкаров представил новинку - 296 GTB (Gran Turismo Berlinetta). Эта машина уникальна хотя бы тем, что она является вторым по мощности гибридом марки

Дабы сразу прояснить все технические моменты, расскажем о технических характеристиках. Итак, под капотом новинки располагается V-образный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Мощность - 633 лошадиные силы. В паре с V6 работает электродвигатель, обеспечивающий ещё 167 коней.

Таким образом, силовая установка автомобиля превышает порог в 800 лошадей. Собственно, такая мощь позволяет спорткару разгоняться до сотни менее чем за три секунды! Вторую сотню супергибрид разменивает за семь секунд. Для понимания масштаба скажем, что какой-нибудь хот-хэтч за такой промежуток времени успеет разогнаться лишь до ста километров в час.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru

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