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29 сен 2022

Представлена Ferrari SP51

Представлена Ferrari SP51
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ferrari представила единственный в своем роде родстер SP51. Машину создали специально для одного азиатского коллекционера из Тайланда

В дизайне машины можно обнаружить множество исторических отсылок к гоночным прототипам 1960-х годов и модели Ferrari 410 S образца середины пятидесятых годов. При этом, сам по себе автомобиль выглядит самобытно и ярко. Пожалуй, определенная заслуга в этом принадлежит уникальному красному колеру, который разработали специально для данной модели.

В техническом же плане эффекта не будет, потому что SP51 построена на базе серийной модели 812 GTS. Под капотом располагается атмосферный двигатель V12 6.5 развивает 800 лошадиных сил и 718 Нм крутящего момента и работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

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