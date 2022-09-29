Представлена Ferrari SP51

Компания Ferrari представила единственный в своем роде родстер SP51. Машину создали специально для одного азиатского коллекционера из Тайланда

В дизайне машины можно обнаружить множество исторических отсылок к гоночным прототипам 1960-х годов и модели Ferrari 410 S образца середины пятидесятых годов. При этом, сам по себе автомобиль выглядит самобытно и ярко. Пожалуй, определенная заслуга в этом принадлежит уникальному красному колеру, который разработали специально для данной модели.

В техническом же плане эффекта не будет, потому что SP51 построена на базе серийной модели 812 GTS. Под капотом располагается атмосферный двигатель V12 6.5 развивает 800 лошадиных сил и 718 Нм крутящего момента и работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.