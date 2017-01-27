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27 янв 2017

Продажи Ferrari в России выросли на 60 процентов

Продажи Ferrari в России выросли на 60 процентов
Автор фото: фликр.ком

Аналитическое агентство Автостат опубликовало данные о продажах спортивных автомобилей итальянской компании Ferrari на российском рынке в 2016 году.

Согласно данным аналитиков агентства, по итогам прошлого года объем продаж автомобилей итальянского автопроизводителя в России составил 32 экземпляра, что на 60% превышает результаты 2015 года.

Наиболее продаваемым автомобилем Ferrari на российском рынке в 2016 году стало «488-ое» купе с 670-сильным двигателем, стоимость которого составляет более 20 млн рублей. В структуре российских продаж компании на этот автомобиль приходится доля в 34,4%. В количественном выражении, россияне приобрели 11 экземпляров этой модели.

Второе место во внутреннем рейтинге компании делят между собой две модели – «458-ое» купе и кабриолет California. На каждую из этих моделей приходится доля в 18,7% от общего объема продаж Ferrari. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов по 6 таких автомобилей.

«Тройку» лидеров закрывает спортивный хэтчбек Ferrari FF, который за прошедшие двенадцать месяцев разошелся в количестве пяти экземпляров. Кроме того, в прошлом году на российских дорогах появилось четыре новых суперкара  F12 Berlinetta.

Больше всего итальянских автомобилей за отчетный период было куплено в Столице и Подмосковном регионе – 24 экземпляра. Пять автомобилей Ferrari приобрели петербуржцы и по одному – жители Тульской и Кемеровской областей, а также Приморского края.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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