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12 сен 2024

В автомобилях Ferrari можно будет менять расположения органов управления

В автомобилях Ferrari можно будет менять расположения органов управления
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ferrari зарегистрировала патент, согласно которому будущие автомобили итальянской марки могут получить возможность менять расположение органов управления

Это означает, что водитель сможет выбрать по желанию, где ему сидеть - слева, справа или посередине. Расположение рулевого колеса, педалей, рычага коробки и сиденья также можно будет перенести по усмотрению. Пока трудно представить, как в реальности будет реализована эта технология. К тому же, в компании не исключают, что такой автомобиль в будущем может быть оснащен механической коробкой передач.

На самом деле, компания регистрирует патенты на различные элементы этой технологии уже почти год. К ним относились многофункциональные сиденья с огромным количеством регулировок, автоматически подстраиваемый под водителя кокпит, джойстик вместо педалей газа и тормоза, а также возможность передачи управления автомобилем переднему пассажиру.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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