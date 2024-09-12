В автомобилях Ferrari можно будет менять расположения органов управления

Компания Ferrari зарегистрировала патент, согласно которому будущие автомобили итальянской марки могут получить возможность менять расположение органов управления

Это означает, что водитель сможет выбрать по желанию, где ему сидеть - слева, справа или посередине. Расположение рулевого колеса, педалей, рычага коробки и сиденья также можно будет перенести по усмотрению. Пока трудно представить, как в реальности будет реализована эта технология. К тому же, в компании не исключают, что такой автомобиль в будущем может быть оснащен механической коробкой передач.

На самом деле, компания регистрирует патенты на различные элементы этой технологии уже почти год. К ним относились многофункциональные сиденья с огромным количеством регулировок, автоматически подстраиваемый под водителя кокпит, джойстик вместо педалей газа и тормоза, а также возможность передачи управления автомобилем переднему пассажиру.