В Ferrari бойкотируют электромобили

Глава итальянской марки Луи Камиллери заявил, что «зеленые» технологии пока не находятся на должной стадии развития

Компания Ferrari выпустит свою первую полностью электрическую модель не ранее чем через пять лет. Об этом агентству Reuters заявил исполнительный директор итальянской марки Луи Камиллери. «Технологии батарей для электромобилей пока еще не находятся на должной стадии развития. Есть существенные проблемы, касающиеся запаса хода и времени зарядки аккумуляторов. Разумеется, мы выпустим такой автомобиль, однако речь идет не о краткосрочной перспективе», — пояснил Камиллери.

Несколько ранее производитель заявлял, что что «зеленый» автомобиль будет выпущен после 2022 г., а затем отодвинули сроки еще на один год. Теперь же стало известно, что электрокар Ferrari появится не ранее 2025 года. Правда, это вовсе не означает , что компания отказалась от световых разработок. Глава компании заявил, что сейчас будет уделяться большое внимание разработке гибридных автомобилей.