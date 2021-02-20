В Ferrari необычным образом анонсировали новый спорткар

Новый спорткар – очередная версия модели 812 Superfast. «Versione Speciale» - как охарактеризовал ее главный маркетолог марки.

Да, представил новинку именно он. Причем Энрико Галиера сделал это нетривиальным образом - разослал свое видеообращение клиентам по Instagram. Заявив, что этого короткого видеообращения попросту недостаточно для максимального освещения модели. К слову, машину уже можно было заметить и ранее.

Дело в том, что несколькими месяцами ранее европейские СМИ запечатлели несколько тестовых прототипов. Предположительно, 812 VS сохранит 6,5-литровый V12, которым оснащается 812 Superfast, но его отдача будет увеличена.