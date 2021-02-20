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20 фев 2021

В Ferrari необычным образом анонсировали новый спорткар

В Ferrari необычным образом анонсировали новый спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Новый спорткар – очередная версия  модели  812 Superfast. «Versione Speciale» - как охарактеризовал ее главный маркетолог марки.

Да,  представил новинку именно он.  Причем Энрико Галиера сделал это нетривиальным образом - разослал свое видеообращение клиентам по Instagram.  Заявив, что этого короткого видеообращения попросту недостаточно для максимального освещения модели. К слову, машину уже можно было заметить и ранее.

Дело в том, что несколькими месяцами ранее европейские СМИ запечатлели несколько тестовых прототипов. Предположительно, 812 VS сохранит 6,5-литровый V12, которым оснащается 812 Superfast, но его отдача будет увеличена. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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