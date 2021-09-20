В Ferrari работают над двигателем V12

Издание Carcoops уточняет, что в компании считают V12 неотъемлемой частью имиджа бренда, и поэтому Ferrari собирается выпускать суперкары с моторами такой конфигурации так долго, как это позволит ужесточение экологических стандартов.

Итальянцы готовы пойти на хитрый ход - они решили отказаться от крупного объема двигателя. Эффективность же мотора будет повышена в результате использования турбонаддува. В теории это может выглядеть следующим образом: в данный момент в Ferrari используют 6,5-литровый 830-сильный мотор V12, новый же двигатель может иметь мощность более тысячи лошадиных сил при объеме в 4.5 литра.

Интересно, что подобный табун лошадей уже спокойно добивается тюнерами, которые снимали с текущего V12 и 1500 лошадиных сил! Что касается нового двигателя, то первым его получат кроссовер Purosangue и некий суперкар, который станет преемником модели LaFerrari.