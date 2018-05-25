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25 май 2018

В Ferrari сделали уникальный суперкар

В Ferrari сделали уникальный суперкар
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ferrari хоть и является автопроизвдителем, а не кузовным ателье, но желания своих самых преданных клиентов готова исполнить. На конкурсе элегантности Вилла Д’Эсте итальянцы покажут уникальный суперкар.

Имя клиента не разглашается, а суперкар получил индекс SP38. Буквы в индексе говорят, что занималось им подразделение Special Projects. Собственно, пожелание у клиента было одно: он хотел получить Ferrari 488 GTB, но с уникальным кузовом в стиле легендарного Ferrari F40 1987 года.

Насколько у итальянцев получилось сделать внешность суперкара похожей на F40 судить не нам. К F40 здесь, в частности, отправляют заднее антикрыло, фары, кожах двигателя с тремя вентиляционными прорезями и замаскированные задние фонари.

Технические детали проекта неизвестны: в Ferrari лишь сообщили, что суперкар оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Но у него может быть мощность как 670 л.с. в версии GTB, так и 720 л.с. в варианте Pista. Подробности о машине компания расскажет в эти выходные.

Ах да, по слухам «преданный клиент» заплатил за машину миллион долларов, и это без учета стоимости собственно самой Ferrari 488 GTB, на базе которой построено уникальное купе.
 

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При написании новости использовалась информация:
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