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23 авг 2021

В Ferrari заново изобрели климат-контроль

В Ferrari заново изобрели климат-контроль

Компания Ferrari запатентовала продвинутую систему климат-контроля, которая предложит индивидуальную настройку для каждого пассажира. Иначе говоря, все смогут ездить в своем собственном микроклимате

Сама технология определения точных настроек будет базироваться на комплексе камер с тепловизором.  Камеры будут определять температуру окружения и пассажиров автомобиля, тем самым подстраивая климат под те или иные условия.  Интересно, но производитель заявляет, что комплекс будет способен определить комплекцию человека и наличие на нем верхней одежды.

Вероятнее всего дебют этой климатической установки состоится на первом кроссовере марки Ferrari – модели Purosangue. Модель была анонсирована еще в 2018 году, но производство его так и не налажено до сих пор. По предварительным данным дебют автомобиля состоится в следующем году.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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