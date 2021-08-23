В Ferrari заново изобрели климат-контроль

Компания Ferrari запатентовала продвинутую систему климат-контроля, которая предложит индивидуальную настройку для каждого пассажира. Иначе говоря, все смогут ездить в своем собственном микроклимате

Сама технология определения точных настроек будет базироваться на комплексе камер с тепловизором. Камеры будут определять температуру окружения и пассажиров автомобиля, тем самым подстраивая климат под те или иные условия. Интересно, но производитель заявляет, что комплекс будет способен определить комплекцию человека и наличие на нем верхней одежды.

Вероятнее всего дебют этой климатической установки состоится на первом кроссовере марки Ferrari – модели Purosangue. Модель была анонсирована еще в 2018 году, но производство его так и не налажено до сих пор. По предварительным данным дебют автомобиля состоится в следующем году.