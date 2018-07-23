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23 июл 2018

Во все тяжкие: Ferrari запатентовала 4-цилиндровый мотор

Во все тяжкие: Ferrari запатентовала 4-цилиндровый мотор

Инженеры автомобильных компаний ищут все новые способы привести свои двигатели в соответствие с ужесточающимися день ото дня экологическими требованиями. Особенно это касается производителей суперкаров, которые вынуждены использовать гибридные силовые установки и моторы небольшого объема с двумя, а то и тремя турбинами.

Но в Ferrari, кажется, решили пойти дальше. В базе данных европейского патентного бюро появилась заявка итальянской компании на необычный 4-цилиндровый рядный двигатель. Он оснащен турбиной. Но она вращает не компрессор, а генератор, который вырабатывает электричество, заряжающее аккумулятор.

Накопленная таким образом энергия, используется для питания электромотора, расположенного на выходном валу двигателя внутреннего сгорания и для питания электрического компрессора, расположенного во впускном тракте ДВС. В описании заявки говорится, что такая конструкция избавляет двигатель от турбозадержек, а кроме того позволяет настраивать звук двигателя и тональность выхлопа.

Сама Ferrari пока по-прежнему использует двигатели V8 и V12, так что не исключено, что такая силовая установка будет использоваться на Alfa Romeo или Maserati, для которых в Ferrari уже спроектировали турбированный двигатель V6 объемом 2,9 литра. А может статься и так, что мы никогда и не увидим такой мотор, а в Ferrari просто решили подстраховаться и запатентовать буйство фантазии собственных инженеров.

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При написании новости использовалась информация:
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