Взгляните на Ferrari Enzo, который серьезно потрепала жизнь

Зачем люди покупают спорткары? Наверняка затем, чтобы ставить их в роскошных гаражах и иногда выезжать на трек и в город, фланируя мимо клубов и дорогих ресторанов. Впрочем, есть отдельные личности, которые покупают машину с одной целью – уничтожить ее жесткой эксплуатацией ради собственного веселья

Один из таких– Ричард Лоззи. Этому богатому американцу явно не хватало острых ощущений, иначе как объяснить тот факт, что после покупки Ferrari Enzo он отдал его на растерзание испытателям журнала Road & Track, которые моментально намотали на одометр первые 2500 км. Причем, эти две с лишним тысячи километров были пройдены не только по ровному асфальту, но и, к примеру, по грунтовым дорогам. К слову, Лоззи быстро забрал машину обратно, и стал «уничтожать» ее самостоятельно, организовав грандиозный пробег в пятьдесят тысяч километров.

В 2006 году Лоззи даже разбил машину в ДТП, но на испытаниях не остановился. Кое как восстановив кузов при помощи нештатных деталей, сумасшедший американец ударился в доработку штатного мотора V12. Если в заводской спецификации мотор развивал 660 лошадиных сил, то после доработки его отдача составила уже 800 лошадиных сил. Последним значимым испытанием для машины стал заезд в Бонневиле, где спорткар удалось разогнать до 381 километра в час. К слову, на сегодняшний день пробег Ferrari Enzo составляет более 140 тысяч километров.