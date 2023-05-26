Взгляните на Ferrari построенный из Lego

Создавать полноразмерные автомобили из Lego – стандартная практика для энтузиастов. Вот и сейчас в рамках специальной выставки Ferrari Build and Race была представлена копия Ferrari Monza SP1

Как вы думаете, сколько деталек потребовалось? Отвечаем – более 300 тысяч, а если быть точным, то 383 тысячи кубиков. Весь кузов построен вокруг специального каркаса с оригинальными колесами Ferrari. Зато все остальное, вплоть до тормозных механизмов – выполнено из конструктора.

Напомним, что оригинальную Monza показали в 2018 году – причем в двух версиях. Отличаются они количеством посадочных мест: одна модель предназначена только для водителя, другая имеет ещё и пассажирское кресло. Обе версии базируются на платформе Ferrari 812 и оснащены 810-сильным V12 объёмом 6,5 литра.