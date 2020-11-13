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13 ноя 2020

Ferrari выпустила самый мощный кабриолет

Ferrari выпустила самый мощный кабриолет
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ferrari представила открытую версию нового флагманского суперкара SF90, которая получила традиционное название Spider. Автомобиль стал самым мощным серийным кабриолетом в истории итальянской марки

Ferrari SF90 Spider оснащена гибридной силовой установкой, созданной на базе четырехлитрового твин-турбомотора V8, развивающего 780 л. с. и 800 Нм крутящего момента. Он действует совместно с тремя электрическими двигателями, один из которых расположен между ДВС и коробкой передач. Два остальных электромотора находятся на фронтальной оси и приводят в движение передние колеса. Трансмиссия — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. В сумме гибридная установка выдает 1000 л.с. и 800 ньютон-метров крутящего момента.

Производитель поделился и динамическими характеристиками - разгон за семь секунд. Нет, не до сотни, а прямо до двухсот километров в час.  Первые сто спорткар разменивает менее чем за три секунды. Максимальная скорость – 345 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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